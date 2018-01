Justiça condena doleiros que movimentaram R$ 1 bilhão

Otterloo e Srour foram alvos da rumorosa Operação Farol da Colina, desencadeada em 2004 pela Polícia Federal. A missão foi desdobramento do caso Banestado - evasão de US$ 30 bilhões nos anos 90. Em contas geridas por Otterloo e Srour transitaram US$ 1 bilhão. Ambos fizeram delação premiada. Foi o primeiro acordo na 6.ª Vara.

Otterloo prestou mais de 100 depoimentos. Revelou nomes e transações sob suspeita. O elevado grau de contribuição de Otterloo pesou decisivamente na redução da pena. O juiz ponderou: "O réu Richard não ostenta maus antecedentes à luz do princípio constitucional de inocência. Sua conduta social é digna de arrefecer sua pena, diante dos compromissos assumidos e cumpridos com a Justiça."

Os dois doleiros foram denunciados por violação aos artigos 16 (instituição financeira sem autorização) e 22 (evasão de divisas) da Lei número 7.492, de 1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro). O juiz ressaltou que "as consequências do delito foram de significativo impacto social". Mas, ao dosar a pena para Otterloo ele reconheceu "a expressiva colaboração do réu com o Ministério Público e até mesmo com a Justiça Americana". Otterloo e Srour já haviam sido multados em R$ 1,5 milhão cada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.