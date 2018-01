Justiça concede guarda de Chicão a Eugênia O juiz Leonardo de Castro Gomes, da 1ª Vara da Infância e da Juventude, concedeu nesta terça-feira a guarda provisória de Francisco Ribeiro Eller, o Chicão, de 8 anos, filho de Cássia Eller, a Maria Eugênia Vieira Martins, companheira da cantora nos últimos 14 anos. Caso o parecer favorável a Eugênia seja mantido pela Justiça, a decisão ? que não deve sair antes de seis meses ? será inédita. O juiz acatou liminarmente o pedido de tutela impetrado pelos advogados de Eugênia. Mesmo depois de a mãe, o pai e os irmãos de Cássia terem afirmado que a guarda do menino deveria ficar com Eugênia, ela precisou recorrer à Justiça para garantir o direito de criá-lo ? o que também poderá lhe dar o poder de administrar os bens deixados pela artista. O Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que a tutela e a guarda de órfãos têm de ser concedidas prioritariamente a familiares, geralmente os avós. A legislação ainda não reconhece a união entre homossexuais. Porém, o estatuto também estabelece que deve ser decidido o que for melhor para o bem-estar da criança. Ao conceder a guarda provisória a Eugênia ? decisão precedida de muita polêmica ?, o juiz interpretou que ficar com ela seria o melhor para Chicão. O juiz da 1ª Vara acredita que o resultado da ação de tutela possa levar até seis meses. Eugênia, que vivia com Cássia havia 14 anos, cuida de Chicão desde que ele nasceu, já que o pai, o músico Tavinho Fialho, morreu antes de ele nascer em um acidente de carro, e a mãe se ausentava muito de casa por causa da intensa agenda de apresentações pelo País. Os dois estão em Brasília desde o Natal e devem voltar ao Rio esta semana. ?Chicão tem manifestado a vontade de voltar para casa e encontrar seus amigos?, disse o advogado de Eugênia, Marcos Campuzano. Pais de crianças que estudam com o menino no Centro Educacional Anísio Teixeira (Ceat), em Santa Teresa, na zona sul do Rio, contam que Eugênia sempre acompanhou de perto as atividades do garoto. Para a escola, ela é a principal referência materna de Chicão. Era Eugênia, por exemplo, quem sempre assinava os boletins escolares do menino e participava das reuniões de pais, em razão dos compromissos profissionais de Cássia. De acordo com a diretora do Ceat, Emília Maria Augusta dos Santos, no Dia das Mães a criança optou por dedicar um desenho a Eugênia. Segundo Campuzano, que era advogado de Cássia havia dois anos, a cantora tinha a intenção de transferir a guarda provisória do filho para Eugênia ainda em vida, para que ela fosse a mãe dele enquanto a cantora estivesse viajando e fazendo shows ? o que acabou não sendo feito por falta de tempo, conforme revelou o advogado. No caso de sua morte, imaginava Cássia, a guarda deveria ser permanentemente transferida para Eugênia. O advogado diz desconhecer detalhes sobre o inventário da cantora, que deverá ser aberto em 30 dias. ?Sei somente do apartamento em que ela morava (localizado num prédio de luxo do Cosme Velho, zona sul do Rio) e algum dinheiro guardado, proveniente de shows?, contou o advogado. Uma ação de reconhecimento da sociedade de fato que coloque Eugênia na posição de meeira também terá de ser aberta. Segundo parentes de Cássia, ela já teria declarado que abriria mão dos bens da artista a favor de Chicão.