Justiça começa a ouvir depoimentos no caso Peter Blake A Justiça Federal no Amapá começou a ouvir nesta segunda-feira o depoimento de quatro tripulantes do Seamaster, veleiro do navegador neozelandês Peter Blake, assassinado em 5 de dezembro, em Macapá. Blake foi morto a tiros por uma quadrilha de assaltantes quando o veleiro estava ancorado em frente à praia da Fazendinha. O primeiro a ser ouvido foi o diretor de televisão inglês Roger Austin Moore, que praticamente não acrescentou elementos ao caso. Moore disse que pouco ou quase nada viu porque passou a maior do tempo desacordado. Ele foi atingido por uma coronhada logo que a quadrilha invadiu o veleiro. Moore disse também que não tem como reconhecer os acusados, conhecidos como "ratos d´água" - que estão presentes na sala de audiências - porque a quadrilha invadiu o veleiro usando capacetes. Ele negou que a tripulação estivesse bêbada, como acusam os advogados de defesa. Também depôs hoje o pesquisador neozelandês Arthur Bullock e o inglês Leon Sefton, que dirigia os documentários, e o chefe de cozinha Risaldo Matos, que é brasileiro. Os depoimentos são conduzidos de forma lenta porque precisam da intervenção de tradutores. A Secretária Nacional de Justiça, Elizabeth Sussekind, e a embaixadora da Nova Zelândia, Denise Almao, estão acompanhando os trabalhos. Os acusados do crime são Rubens da Silva, Josué Pantoja, José Irandir, Ricardo Colares, Isael Pantoja e Reney Macedo. Eles foram presos dias depois e confessaram a autoria do crime.