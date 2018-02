Justiça começa a ouvir acusados na Satiagraha

O juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo, começa a interrogar os acusados detidos na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, a partir de amanhã. Segundo a Justiça, o juiz aceitou, no último dia 16, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas. Veja também: Entenda como funcionava o esquema criminoso As prisões de Daniel Dantas O juiz também aceitou denúncia contra Hugo Chicaroni e Humberto José da Rocha Bráz, pela prática do crime de corrupção ativa. Todos os depoimentos serão colhidos às 13 horas, na 6ª Vara Criminal, na Bela Vista. Amanhã será ouvido Hugo Chicaroni, na quarta-feira Humberto José da Rocha Bráz depõe e, na quinta, Daniel Dantas será interrogado.