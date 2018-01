Justiça colhe depoimentos sobre assassinato de Peter Blake A Justiça Federal no Amapá vai colher amanhã os depoimentos dos tripulantes do veleiro Seamaster, do navegador neozelandês Peter Blake, assassinado no dia 5 de dezembro por uma quadrilha de assaltantes de embarcações. Blake foi morto a tiros quando o veleiro estava ancorado em frente à Praia da Fazendinha, em Macapá. A repercussão do crime levou a Macapá jornalistas de várias partes do mundo, além da secretária Nacional de Justiça, Elizabeth Sussekind, que vem acompanhando o caso desde a fase do inquérito policial. O governo federal pagou as passagens das testemunhas e providenciou intérpretes para os depoimentos. "Estamos dando todo o apoio às autoridades locais e à Justiça porque queremos um julgamento transparente e rápido", disse a secretária, que está no Amapá desde sábado. O diretor de televisão Roger Austin Moore (inglês), os marinheiros Leon Calvin Sefton (inglês) e Arthur Geoffrey Bullock (neozelandês), além do brasileiro Risaldo dos Santos (cozinheiro) são testemunhas de acusação no processo. Eles estavam a bordo quando a quadrilha invadiu o barco e acabou assassinando o velejador. Os acusados do crime são Rubens da Silva, Josué Pantoja, José Irandir, Ricardo Colares, Isael Pantoja e Reney Macedo. Eles foram presos dias depois do crime e confessaram a autoria. Alguns deles foram torturados pela Polícia Civil, o que levou à abertura de inquérito policial para apurar as responsabilidades. Segundo Elizabeth Sussekind, esse fato não deverá prejudicar o processo, porque a tortura ocorreu depois que os acusados confessaram o crime. "Esse episódio mostra que, lamentavelmente, a cultura policial do País ainda considera que a Polícia é um poder paralelo que pode agir à margem da lei", disse a secretária.