Justiça cassa mandato de prefeito e vice de Belém

Cabe recurso em segunda instância à decisão, que será publicada na segunda-feira (7), no "Diário Oficial de Justiça do Pará". Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do prefeito informou que recorrerá da decisão em breve.

A ação que levou à cassação dos mandatos de Costa e Vale foi impetrada pela coligação do segundo colocado no pleito de 2008, o ex-deputado federal José Priante (PMDB). No documento entregue à Justiça, o prefeito é acusado de cometer infrações durante o processo eleitoral, entre elas fixar placas com propaganda institucional em período pré-eleitoral e utilizar a máquina pública para fazer promoção pessoal, com vistas às eleições de 2008.

"Foi feita propaganda em placas, banners, uniformes e ônibus municipais", diz a ação. A coligação acusa ainda Costa de implementar, em ano eleitoral, programa de caráter assistencial, o chamado "Passe Livre", que garantiu transporte público gratuito no município.