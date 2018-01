Justiça cassa mandato de mais 2 vereadores de SP

Em outubro, o magistrado cassou o mandato de outros 13 vereadores e um suplente da capital paulista. Todos entraram com recurso suspensivo e permanecem no cargo enquanto aguardam o julgamento dos processos no TRE-SP.

"Não é necessário nenhum esforço de intelecção para divisar na existência da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) uma verdadeira fraude à lei, justamente para encobrir doações de eventuais fontes vedadas, dentre elas entidade de classe ou sindical", afirma a sentença.

Do total arrecadado pela campanha de Hato, 27,8% teriam vindo de doações da AIB e da Empresa Industrial e Técnica S.A - EIT, que integra o consórcio Viaoeste e detém a concessão pública da administração de rodovias do Estado. Frange teria recebido da AIB 35,86% do total arrecadado para sua campanha.

As representações contra os vereadores foram propostas pelo Ministério Público Eleitoral. Os vereadores têm até 11 de janeiro para recorrer da decisão de primeira instância ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).