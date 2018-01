Justiça bloqueia registros de terra em todo o Pará A corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará mandou os cartórios de todo o estado bloquearem os registros de 100 mil imóveis cujos documentos constam em livros de propriedade desde 1934 até os dias de hoje. Há suspeita de que os registros foram feitos de maneira ilegal, transformando áreas públicas em propriedade particular. A desembargadora Osmarina Nery, corregedora das comarcas do interior paraense, disse que tomou a decisão porque nem as correções feitas nos cartórios pela justiça e as providências tomadas pelo Instituto de Terras do Pará vinham conseguindo impedir a grilagem de áreas públicas. Terras reivindicadas pela empresa Jari - que se diz proprietária de mais de 2 milhões de hectares na região do Baixo Amazonas -, pelo grupo CR Almeida, que alega ser dono de área superior a 6 milhões de hectares em Altamira, ou ainda fazendas do homem conhecido por Carlos Medeiros, suposto detentor de 20 milhões de hectares em 84 municípios paraenses, foram atingidas pela decisão da corregedora.