Justiça bloqueia R$ 40 mi de réus da Operação Jaleco

O pedido de bloqueio temporário partiu do Ministério Público Federal (MPF), sob a alegação de que a medida pretende garantir o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos pelas fraudes. O MP também requereu ao TRT que as empresas envolvidas no esquema não participem de processos licitatórios no Estado. No entanto, o juiz que decidiu pelo bloqueio argumentou que proibir a participação das empresas "implicaria antecipar providências que decorrem do julgamento do caso".

A Operação Jaleco Branco resultou na apreensão de 18 veículos e a prisão do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Antonio Honorato de Castro Neto, e 15 acusados de fraudes em licitações no Estado. Em dez anos, a quadrilha teria provocado um prejuízo de R$ 625 milhões aos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. Os fraudadores se beneficiavam de contratos emergenciais que continham vícios e superfaturamento de preço, formação de cartel e utilização de empresa de fachada.