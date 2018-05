Justiça bloqueia pagamento de show de dupla em MT A Justiça de Mato Grosso determinou hoje o bloqueio de contas de organizadores de evento para evitar o pagamento com dinheiro público do show da dupla Zezé di Camargo e Luciano realizado no último domingo, 4, na 5ª Expodiamantino, no município de Diamantino.