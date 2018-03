Justiça bloqueia bens de ex-secretária de Salvador

A 12ª Vara da Justiça Federal decretou a indisponibilidade de até R$ 25,5 milhões em bens da ex-secretária de Saúde de Salvador (BA), Aldely Rocha Dias, do ex-coordenador de Administração da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Oyama Amado Simões e da Real Sociedade Espanhola de Beneficência (RSEB).

O bloqueio dos bens atendeu pedido liminar do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) e do Ministério Público do Estado (MP/BA) por meio de uma das ações de improbidade administrativa ajuizadas em julho do ano passado por conta da terceirização irregular dos Programas Saúde da Família (PSF) e de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Outras três ações foram propostas em dezembro a fim de repor um prejuízo estimado em R$ 11 milhões aos programas de saúde na capital baiana durante a gestão da ex-secretária (2001-2004). Além dela, estão entre os réus a RSEB e as empresas Gestmed Gestão e Serviços de Saúde e Hospital Evangélico da Bahia.