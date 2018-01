Justiça bloqueia bens de ex-prefeito da Grande SP

Na ação a promotora Sandra Reimberg pede a anulação do contrato, a devolução dos valores retirados dos cofres públicos, devidamente corrigidos e com juros, e a aplicação das penas de improbidade, que incluem perda de função pública e suspensão dos direitos civis. O instituto, o ex-prefeito e a ex-secretária foram notificados e têm 15 dias para apresentar defesa.

A liminar foi deferida na segunda-feira, em ação civil pública movida pelo Ministério Público em razão de irregularidades cometidas em convênio entre o Instituto e a prefeitura de Rio Grande da Serra, de 2002 a 2005, para a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) no município.

De acordo com a ação proposta pela promotora, o convênio não poderia ser celebrado da forma como foi, especialmente porque representou terceirização do serviço público de saúde, o que contraria o modelo adotado pelo PSF. Com isto, os médicos especialistas foram desligados da Prefeitura, cuja rede de Saúde passou a contar apenas com clínicos gerais. Assim, os cidadãos que precisassem de atendimento por especialista tinham que se deslocar até os hospitais referência, que ficam em Santo André e Mauá.

A investigação do MP constatou várias irregularidades, como a falta de objeto estatutário do Instituto Acqua para atuar na área da saúde, a não realização de licitação, a inexistência de prestação de contas ou medição do serviço prestado, e serviço de má qualidade e com fornecimento de profissionais em quantidade inferior ao previsto.