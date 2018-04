Justiça bloqueia bens de envolvidos em escândalo

O procurador Hélio Telho, do MPF, explicou, ainda, que o bloqueio dos bens visa assegurar, em caso de condenação do acusado, "o ressarcimento integral dos danos decorrentes dos atos de improbidade administrativa", afirmou. Além do engenheiro Juquinha das Neves, outros três ex-dirigentes da Valec S/A tiveram seus bens bloqueados na ação de improbidade administrativa. São eles: Ulisses Assad (então diretor de Engenharia), Jorge Antonio Mesquita Pereira (superintendente de Projetos) e André Luiz de Oliveira (superintendente). Todos os acusados foram exonerados após a descoberta do escândalo.