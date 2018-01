Justiça barra pagamentos a amigo de Hélio Costa

O acordo deu prejuízo estimado em pelo menos R$ 169 milhões aos cofres públicos. A VT UM pertence ao empresário Uajdi Menezes Moreira, amigo de mais de 30 anos do ex-ministro das Comunicações Hélio Costa, a quem a Telebrás era subordinada na época em que foi firmado o acerto. Costa abriu mão de recorrer à Advocacia-Geral da União (AGU) e de acionar os meios possíveis para abortar o negócio, como era seu dever de ofício.

Costa disse à reportagem que conhece Moreira desde os tempos em que trabalharam juntos na Rede Globo, mas não teve nenhuma interferência no processo. Afirmou que se trata de uma questão estritamente de Justiça, que não cabe comentar. "Eu não entrei no mérito antes, nem entro agora", afirmou. Segundo ele, a Telebrás tem autonomia jurídica, administrativa e financeira e cabia só a ela tomar as providências. "Nunca fui a favor nem contra, era tudo uma questão jurídica."

O ex-ministro informou ainda que o caso foi investigado na Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Contas da União e no Supremo Tribunal Federal. "Em todas as instâncias ficou claro que o ministério não teve nenhum envolvimento com esse acordo", enfatizou. A demanda começou em abril de 1994, quando a VT UM firmou contrato com a Embratel, então ainda estatal, e a Telebrás, para prestação de serviços de TV interativa, o chamado 0900.

Por divergências comerciais, uma vez que a empresa usou o serviço para promover sorteios de automóveis, o que era proibido por lei, a Embratel rescindiu o contrato em 1995. A VT UM moveu ação de indenização por lucros cessantes. Começava ali uma intrincada história judicial que levou a União a sofrer uma derrota de R$ 1 bilhão, em meio a perda de prazos e incúria na defesa. Os cálculos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal fecharam a conta em R$ 506 milhões, o que ainda assim quebraria a estatal.

Após dez anos de impasse, a VT UM fechou um acordo extrajudicial, na gestão de Costa, para receber R$ 253,9 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.