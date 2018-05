Justiça autoriza João Paulo a trabalhar fora da prisão O juiz Vinicius Santos Silva, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal, autorizou o ex-deputado federal João Paulo Cunha a trabalhar fora do complexo penitenciário da Papuda. João Paulo cumpre pena no regime semiaberto por participação no esquema do mensalão. Nesse sistema, o preso pode deixar a penitenciária durante o dia para trabalhar, mas tem de retornar ao final do expediente para a prisão.