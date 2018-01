Justiça autoriza Bispo Rodrigues a trabalhar A Justiça Federal do Distrito Federal autorizou nesta terça-feira, 28, que o ex-deputado federal Bispo Rodrigues trabalhe ao mesmo tempo em que cumpre sua pena, decorrente do julgamento do mensalão. Rodrigues, que foi deputado pelo PL, atual PR, cumpre pena de 6 anos e 3 meses no regime semiaberto no presídio da Papuda, em Brasília, desde o dia 5 de dezembro de 2013. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, ele se junta a outros condenados no mesmo processo que já foram autorizados a trabalhar, como o ex-tesoureiros do PT, Delúbio Soares, e o ex-deputado Pedro Henry (PP-MT). Em razão da decisão, Bispo Rodrigues deixará de cumprir pena na Papuda e irá para o Centro de Progressão Provisória, também em Brasília, onde ficam os detentos que a Justiça autorizou trabalho externo.