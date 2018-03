Justiça arquiva denúncia contra filha de Yeda O procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Geraldo Da Camino, arquivou, por falta de provas, denúncia apresentada pelo PSOL contra a psicóloga Tarsila Crusius, filha da governadora do Estado, Yeda Crusius (PSDB), que levantava suspeitas sobre a aquisição de um imóvel por R$ 310 mil em junho de 2009. O PSOL considerou que a compra é incompatível com a atividade não remunerada exercida pela psicóloga, que preside o Comitê de Ação Solidária do governo do Estado.