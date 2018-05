Justiça anula intervenção em cidade no Paraná O desembargador Rosene Arão de Cristo, do Tribunal de Justiça do Paraná, anulou o decreto de intervenção no município de Paranaguá, no litoral do Paraná, assinado pelo governador Roberto Requião (PMDB) na semana passada, por determinação da própria Justiça, em razão da falta de pagamento de precatórios trabalhistas. Para que o decreto fosse anulado, o município pagou pouco mais de R$ 34 mil devidos a um dos ex-funcionários que tinham direito. Os advogados da prefeitura comprovaram ainda que, no outro caso, há um acordo de pagamento de cerca de R$ 87,5 mil em doze parcelas. Apenas uma das parcelas ainda não foi paga. Os advogados da prefeitura entregaram os documentos ao interventor, que os repassou ao desembargador, permitindo que a intervenção fosse anulada. Em razão disso, o prefeito José Baka Filho (PDT) retomou a administração municipal.