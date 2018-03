Justiça anula cassação de mais dois vereadores de SP

Na decisão tomada hoje, o TRE-SP repetiu os argumentos empregados quando absolveu os outros 19 vereadores: não há provas de que sejam ilegais as doações realizadas pela Associação Imobiliária Brasileira (AIB), entidade que patrocinou, no total, R$ 10,6 milhões em 2008 e financiou 26 candidatos vitoriosos. O tribunal também argumentou que a decisão do juiz foi dada fora do prazo permitido pela legislação eleitoral.

As cassações determinadas por Silveira basearam-se em investigação do Ministério Público Estadual (MPE-SP), segundo a qual a AIB seria um braço do sindicato das imobiliárias e administradoras (Secovi). A Lei Eleitoral proíbe doações de campanha provenientes de sindicatos. O magistrado determinou ainda o porcentual de 20% da arrecadação como teto para a caracterização de abuso do poder econômico.

O TRE-SP também anulou em maio a cassação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), e de sua vice, Alda Marco Antônio (PMDB). Os dois eram acusados de ter recebido nas eleições de 2008 R$ 10 milhões em doações consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral. Entre as doadoras, estavam a AIB e empreiteiras acionistas de concessionárias de serviços públicos, como Camargo Corrêa e OAS. O MPE-SP recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de todas as cassações reformadas pelo TRE-SP.