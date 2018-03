Justiça afasta vice-prefeito e vereador de Manaus

O pedido de afastamento se baseia no Código de Processo Penal, que permite ao juiz, após acolher denúncia do crime, a decretação do "afastamento cautelar" dos denunciados de suas funções, caso sejam funcionários públicos. Ainda segundo o TJ, Carlos e Fausto Souza são irmãos do ex-deputado Wallace Souza - que teve o mandato cassado no dia 1 de outubro do ano passado por quebra de decoro parlamentar após o suposto envolvimento de seu nome em organizações criminosas.

Os dois políticos deram entrada no registro de candidatura para a eleição deste ano. Carlos é candidato a deputado federal e Fausto, a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado. A prefeitura e a Câmara de Manaus devem ser notificadas sobre a decisão do juiz ainda hoje.