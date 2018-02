Justiça afasta presidente de Câmara no interior de SP

Aldemir é acusada de ter engavetado um parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que considerou irregulares as contas do marido. O documento deveria ter sido colocado em votação na Câmara.

O vice Reginaldo Santana assumiu a presidência. Aldemir alega que não descumpriu a lei e vai entrar com recurso para recuperar o posto.

O parecer do TCE contra as contas do prefeito foi, afinal, aprovado e seguirá, agora, para o Ministério Público Estadual para apuração de eventual crime de responsabilidade.