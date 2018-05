Justiça afasta magistrados de MT acusados de fraude O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou, na tarde desta quarta-feira, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) Evandro Stábile - também presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) - e José Luiz de Carvalho, além do advogado e membro do TRE-MT Eduardo Henrique Migueis Jacob e do juiz convocado da 3ª Câmara Criminal do TJ-MT, Círio Miotto. Eles são acusados de participar de uma associação organizada de manipulação de decisões judiciais.