Justiça afasta do cargo mais um prefeito em Alagoas Mais um prefeito é afastado do cargo em Alagoas por envolvimento em corrupção. Desta vez foi o prefeito de Colônia Leopoldina, Cássio Alexandre (PDT), afastado hoje do cargo por ordem judicial, após uma ação do Ministério Público Estadual (MPE), ofertada pelo promotor Jorge Bezerra. Alexandre é acusado de desaparecer com cerca de R$ 125 mil dos cofres do município, através de um esquema de "caixa 2", ao esconder o recolhimento destes recursos na contabilidade da cidade.