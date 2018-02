Justiça afasta cinco diretores da Finatec, ligada à UnB

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou na sexta-feira o afastamento de cinco diretores da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). A desembargadora Nídia Côrrea Lima decidiu pelo afastamento dos diretores após ação apresentada pelo Ministério Público, no final de janeiro. Veja Também: Reitor deixa apartamento da UnB após reforma polêmica Entenda a crise dos cartões corporativos A Finatec é acusada pelo Ministério Público de fazer gastos incompatíveis com a atividade científica. Vinculada à Universidade de Brasília (UnB), a fundação gastou R$ 470 mil para a compra de um carro de luxo e para decorar o apartamento do reitor da Timothy Mulholland. O economista e administrador Luiz Augusto Souza Fróes foi nomeado como interventor na Finatec.Na decisão, Nídia Lima afirma que a intervenção, "embora constitua medida drástica, permitirá ao MP, como órgão de fiscalização, apurar de forma mais eficiente as irregularidades imputadas aos dirigentes da Finatec permitindo o retorno daquela fundação ao atendimento dos fins para os quais foi criada". Para evitar a retirada de documentos da Finatec, a Polícia Militar vigiou, neste fim de semana, o prédio da entidade. Entre os gastos, há a aquisição de três lixeiras no valor de R$ 2.738, de equipamentos de TV e som que somaram R$ 36.603, quadros adquiridos por R$ 21.600 e 16 vasos com plantas diversas na cobertura por R$ 7.264.