Justiça adia julgamento de autorização para CPI da Assembleia de GO investigar prefeituras

GOIÂNIA - O Tribunal de Justiça de Goiás adiou nesta quarta-feira, 9, o julgamento do pedido de autorização para a CPI do Cachoeira, instalada na Assembleia Legislativa, investigar supostas irregularidades na contratação da Delta Construções por prefeituras vinculadas ao PT e o PMDB. O julgamento, conforme o TJ, foi adiado por causa da ausência do relator, desembargador Alberto França, que está em férias. Uma nova data será definida para a análise do recurso protocolado pela Procuradoria da Assembleia, que tenta ter acesso às contas das administrações municipais que contrataram a construtora.

A CPI, instalada em maio do ano passado e prorrogada para 2013, busca o acesso legal às contas bancárias de cinco prefeituras: Goiânia (PT), Anápolis (PT) e Aparecida de Goiânia (PMDB), cujos prefeitos foram reeleitos em 2012. Mais Catalão e Águas Lindas, que passaram das mãos do PMDB-PT para o PSDB e PTB em outubro.

A comissão estadual foi criada na esteira da Operação Monte Carlo, que levou à prisão o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O objetivo era apurar ligações de agentes públicos com o contraventor e possíveis irregularidades em contratos firmados pelas prefeituras goianas com a Delta entre 1995 e 2012.