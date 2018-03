Justiça acolhe ação contra ex-superintendente do Incra A Justiça Federal acolheu ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal no Piauí (MPF/PI) contra o ex-superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Piauí, Ladislau João da Silva, conhecido como Padre Ladislau. As ações têm como base relatório da Auditoria Nacional do Incra feita em 2005.