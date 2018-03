Justiça aceita denúncia contra sem-terra por desvios A Justiça Federal em Presidente Prudente acatou denúncia contra sete líderes da dissidência do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), conhecida como MST da Base, acusados de desviar recursos destinados pelo governo federal aos assentados da reforma agrária no Pontal do Paranapanema, extremo oeste de São Paulo. Conforme a decisão, publicada ontem, os acusados Vaguimar Nunes da Silva, Sérgio Pantaleão, Gleuber Sidnei Castelão, Antonio Marcos de Souza, Paulo Jorge de Carvalho, Aparecido Claudemir Correa e Cristiane Filitto teriam desviado cerca de R$ 212 mil destinados à Associação Patativa do Assaré, do qual eram dirigentes. A entidade tem sede no Assentamento Che Guevara, em Mirante do Paranapanema, no Pontal.