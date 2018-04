Justiça aceita denúncia contra ex-prefeito de Guarujá-SP A 2ª Vara Criminal de Guarujá, no litoral sul de São Paulo, recebeu na segunda-feira a denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito da cidade Farid Said Madi e mais 11 acusados, entre vereadores e assessores. Segundo o Tribunal de Justiça, eles são suspeitos de participar de um esquema de compra e venda de votos na Câmara Municipal da cidade, no episódio que ficou conhecido como o "Mensalinho do Guarujá".