Justiça absolve empresário e ex-secretário de Santo André O Tribunal de Justiça (TJ) absolveu nesta segunda-feira o empresário Ronan Maria Pinto, denunciado pelo Ministério Público paulista em ação de improbidade administrativa por crimes de concussão e formação de quadrilha, em Santo André, segundo informação do site Consultor Jurídico. A decisão foi unânime e beneficiou o acusado de ter participado de licitações fraudulentas durante a administração do prefeito Celso Daniel (PT), assassinado em janeiro de 2002. Também foram absolvidos a Rotedali Serviços e Limpeza Urbana Ltda e o ex-secretário de Serviços Municipais de Santo André, Klinger Luiz de Oliveira Sousa. A defesa do empresário recorreu ao TJ contra decisão de primeira instância que, apesar de não ter reconhecido lesão aos cofres públicos, concluiu que ele não poderia mais contratar com o poder público e o condenou à perda dos direitos políticos. O Ministério Público também recorreu da decisão. Pediu a condenação por improbidade e o pagamento de aproximadamente R$ 45 milhões de indenização por danos morais aos cofres públicos - solicitação que irritou os desembargadores já que a reparação não foi requerida em primeira instância, de acordo com os autos. Os desembargadores acolheram a tese da defesa de que, se não houve lesão ao erário e se o serviço adquirido foi o melhor em preço e qualidade, não houve improbidade administrativa. Já a apelação do MP foi julgada prejudicada. Acusação Ronan Maria Pinto foi apontado como representante da administração pública de Santo André junto aos empresários do setor de transporte coletivo. O MP alegou que, mensalmente, o grupo que seria comandado pelo empresário extorquia de R$ 100 mil a R$ 150 mil dos empresários. O MP estima que, entre 1997 e 2002, os empresários pagaram entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões. O esquema veio à tona porque um dos empresários extorquidos resolveu fazer a acusação.