Justiça abre primeira ação da Avalanche A juíza Paula Mantovani Avelino, da 1ª Vara Federal Criminal, aceitou a primeira denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no caso Avalanche - investigação sobre suposto esquema de fraudes, extorsões e espionagem envolvendo o empresário Marcos Valério, caixa 2 do mensalão. A denúncia do procurador da República Roberto Diana envolve dois policiais federais e dois empresários.