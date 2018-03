Juros da agricultura familiar cairão em julho, diz Dilma

Em relação aos novos juros do Pronaf, o Blog do Planalto informa que as taxas passam a valer a partir de julho deste ano, ou seja, no início da safra 2011-2012. Para a próxima safra, estão garantidos recursos de R$ 16 bilhões para crédito e a unificação do limite dos investimentos para R$ 130 mil, ainda conforme o governo.

As lideranças da agricultura familiar já haviam se reunido com o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, para discutir suas reivindicações. Os representantes da Fetraf estão reunidos em Brasília para a 7ª Jornada Nacional de Luta da Agricultura Familiar e Reforma Agrária.

Ainda de acordo com o blog do Planalto, a presidente Dilma propôs a realização de encontros bimestrais entre o governo federal e as entidades sociais do campo para instituir um diálogo sistemático. Ela detalhou medidas que irão beneficiar os pequenos agricultores em itens como habitação rural, com a criação de estruturas próprias na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil especialmente capacitadas para atender o pequeno agricultor; além do incentivo à comercialização dos produtos da agricultura familiar, com a criação de um selo de qualidade e parcerias com redes de supermercados.