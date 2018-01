Juristas reconhecem valor do novo Código Civil Juristas comemoraram hoje a sanção do Código Civil, mas lamentaram que o nova legislação não tenha avançado em áreas vitais para a sociedade, referentes a experiências genéticas, a relações homossexuais e de família e ao comércio eletrônico. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), César Asfor Rocha, afirmou que assuntos relevantes foram "tangenciados", como os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Segundo ele, a opção do legislador foi não tratar de temas considerados ainda "em formação". Para demonstrar que essa matéria deveria ter sido melhor detalhada no código, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Cláudio Baldino Maciel, citou a situação ocorrida após a morte da cantora Cássia Eller. Abriu-se um debate sobre com quem o filho da cantora deveria morar: com os avós maternos ou com a ex-companheira da artista, Maria Eugênia Martins Vieira, que conviveu com a criança desde o seu nascimento. Maria Eugênia teve de encaminhar uma ação à Justiça para garantir o direito de ficar com o menino. Além da guarda de filhos, Maciel disse que o código deveria ter trazido regras mais claras sobre a divisão de bens entre pessoas do mesmo sexo, inclusive as heterossexuais. Segundo ele, se duas pessoas amigas vivem junto por um tempo, fazem investimentos na residência e depois resolvem se separar, elas terão o direito de fazer a partilha dos bens. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, observou que, por causa da demora de 26 anos na tramitação do projeto, o código novo já precisa de ajustes. Apesar da crítica, ele apontou como positiva a introdução do instituto do condômino impertinente, que poderá ser punido por comportamento problemático por decisão da assembléia do condomínio. O presidente do STJ, Paulo Costa Leite, disse que o novo Código Civil representa uma profunda mudança. "Mesmo que se faça um ou outro reparo, o novo Código é uma obra bem estruturada", concluiu.