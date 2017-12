Jurista Miguel Reale morre aos 95 anos Morreu na madrugada desta sexta-feira, em São Paulo, aos 95 anos, o jurista Miguel Reale, considerado do pai do novo Código Civil do Brasil. Ele faleceu vítima de enfarte em sua casa, na região dos Jardins, no centro de São Paulo. O corpo está sendo velado na própria residência. O enterro acontece logo mais, às 16 horas, no Cemitério São Paulo. Imortal da Academia Brasileira de Letras e colaborador do jornal O Estado de S. Paulo, Miguel Reale foi referência no ensino do direito no País e um ícone da educação. Era pai do também jurista Miguel Reale Júnior, ex-ministro do governo Fernando Henrique. Natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, Miguel Reale, nasceu dia 6 de novembro de 1910 e era considerados um dos maiores juristas do Brasil. Atuou também muito na área de filosofia. Em 1954 fundou a Sociedade Interamericana de Filosofia, da qual já foi duas vezes presidente. Publicou mais de 70 livros sobre direito e filosofia, muitos deles traduzidos para inúmeras línguas. Também lecionou em diversas universidades do Brasil e do exterior e possui vários títulos de doutor honoris causa. Formou-se em Direito em 1934 e seis anos depois assumia a cadeira de professor de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Miguel Reale foi secretário foi Secretário da Justiça de São Paulo por duas vezes - nos anos 40 e 60 - e também reitor da Universidade de São Paulo em duas ocasiões em 1949 e 69. Em 1998, o jurista recebeu o Prêmio Professor Emérito, uma iniciativa conjunta do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) e do jornal O Estado de S.Paulo. O prêmio homenageia desde 1997, um profissional de destaque da área educacional. Na ocasião, Miguel Reale, então com 88 anos, disse que o prêmio era "um momento crucial" na vida dele. ?Minha vida não tem sido senão a de um educador. ?Até mesmo quando exerci cargos desvinculados da carreira acadêmica, como o de secretário da Justiça, minha preocupação era a de educador", disse. No discurso, Reale lembrou que a vocação para o ensino despertou ainda adolescente, quando dava aulas de francês e latim para estudantes de escolas particulares. ?Mas venho de uma família tradicional de médicos?, disse. ?Para agradar a meu pai me preparei para a medicina.? Reale contou que desistiu da idéia ao entrar no pronto-socorro de um hospital. ?Passei mal.? Este texto foi atualizado às 09h20.