Júri é formado no 1º dia do julgamento da morte de índio O primeiro dia de julgamento dos acusados pelo assassinato do cacique guarani-kaiowa Marcos Veron, no interior de Mato Grosso do Sul, terminou às 16h50 de hoje. A juíza federal Paula Mantovani Avelino, da 1.ª Vara Federal Criminal, realizou o sorteio dos sete jurados: foram seis homens e uma mulher.