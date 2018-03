Júri de acusado de mandar matar Dorothy Stang é adiado A ausência do advogado de defesa do acusado de ser o mandante da morte da missionária no caso Dorothy Stang, em fevereiro de 2005, provocou o adiamento para o próximo dia 12 do júri de Vitalmiro Moura, o Bida, que seria realizado hoje, de acordo com informações do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA).