Juntas, empresas doaram R$ 150 mi na eleição de 2014 As duas empreiteiras que tiveram seus presidentes presos ontem doaram juntas cerca de R$ 150 milhões a candidatos de duas dezenas de partidos nas eleições de 2014. Com R$ 94 milhões doados, a Andrade Gutierrez foi a segunda maior financiadora no total, atrás apenas do grupo JBS. A Construtura Norberto Odebrecht doou R$ 48 milhões e ficou em oitavo lugar no ranking.