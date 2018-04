Jungmann será candidato ao Senado na chapa de Jarbas O PSDB venceu hoje a queda de braço que travava com o PMDB e oficializou o nome do deputado federal Raul Jungmann (PPS) como candidato ao Senado por Pernambuco. O acordo costurado desde o final de maio foi confirmado em reunião pela manhã e ratificado durante convenção do PSDB/PMDB/DEM/PPS, que homologou nesta tarde o nome do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB) à sucessão ao Palácio das Princesas.