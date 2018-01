Jungmann quer fazer Roseana de escada, diz PFL O vice-presidente do PFL e líder do partido no Senado, José Agripino Maia (RN), disse nesta terça-feira à noite que o lançamento da pré-candidatura do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann (PMDB-PE), é uma tentativa isolada de ganhar espaço no noticiário político para valorizar sua imagem e aumentar seu prestígio no PMDB ou fortalecer sua candidatura a deputado federal. Agripino reconheceu qualidades no ministro e considerou legítima a estratégia dele de se confrontar com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, candidata do PFL à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas disse que o partido não vai responder às provocações dele para não construir um cenário favorável à ascensão de sua candidatura no PMDB. ?Que o ministro não pense que irá fazer de Roseana seu sparring; se ele quer uma escada para fazer a candidatura dele crescer, digladiando com o PFL, não vamos dar-lhe essa escada?, afirmou o líder pefelista, observando que a candidatura de Roseana é monolítica dentro do PFL, enquanto o PMDB está envolvido em uma disputa com vários pretendentes.