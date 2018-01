Jungmann lança programa de governo Num ensaio do que pode se transformar em sua campanha pela presidência da República, na remota possibilidade de vencer as prévias do PMDB, no próximo mês de março, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann (PMDB-PE), apresentou hoje, no Recife, a primeira parte de seu programa de governo. A proposta é, na verdade, uma reedição do discurso que Jungmann vem defendendo desde que assumiu, em maio do ano passado, a Câmara de Gestão Contra a Seca. ?Queremos unificar as políticas públicas do País e fazer com que o Nordeste cresça no mesmo ritmo que o resto do Brasil?, sentenciou o pré-candidato pernambucano. Para conseguir o que chama de soerguimento do Nordeste, o ministro defendeu a reformulação imediata da Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene, ex-Sudene). ?Temos que romper com os modelos antigos e partir para o novo?, disparou. Apesar disso, o ministro mantém em seu programa de governo as políticas compensatórias para a região. Apesar das duras críticas que vem recebendo de aliados e correligionários, Jungmann, afirma que não vai desistir de disputar as prévias do PMDB. ?Encaro tudo isso de maneira natural. Entrei nessa disputa porque vi que se não fizesse nada, meu partido iria acabar tendo que se contentar com um quarto nos fundos da casa que está sendo construída pelo PSDB e PFL?, reclamou o ministro. Para ele, a tendência é que o PSDB acabe se aliando ao PFL e escanteando o PMDB. ?Não dá para esperar isso acontecer e ficar de braços cruzados. Temos que lutar. Se não for com os partidos da aliança, vamos em busca de outras maiorias?, comentou, ao se referir a uma possível coligação com o PSB e PPS. Amanhã, Jungmann almoça com o presidente nacional do PMDB, Michel Temer (SP). ?Passado o susto, tenho certeza que vou contar com o apoio do meu partido.? Ao longo da semana, ele se encontra com o presidente do Instituto do PMDB, Wellington Moreira, e o presidente do PPS, Roberto Freire (PE). ?Para quem pensa que faço parte de um jogo do Planalto, a surpresa será grande?, avisou. O ministro afirmou que escreverá uma carta aos dois outros pré-candidatos, convidando-os para iniciar um ciclo de debates. ?Sinto o senador Pedro Simon (RS) e o governador Itamar Franco (MG) com um alto grau de timidez. Se a coisa continuar assim, as prévias podem não acontecer. Estou fazendo minha parte. Esse programa de governo não é só meu. É para marcar espaço do PMDB?, comentou. Apesar de afirmar que não tem nada pessoal contra a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), Jungmann disparou críticas a ela e ao PFL. ?O PFL não tem condições hegemônicas de manter unida a aliança e dar governabilidade ao governo. O PMDB tem muito mais condições de conduzir o árduo processo de inserção social, iniciado pelo PSDB. Não sei qual é o programa de governo de Roseana. Nem sei se ele existe?, concluiu. Entre as propostas do programa de governo anunciado por Jungmann estão a retirada de todas as crianças das ruas nas cidades nordestinas, o aumento da renda per capta nordestina até 70% da renda per capta nacional, nos próximos quatro anos, a erradicação da fome em todo o Nordeste e a criação de um cadastro único para os programas sociais do Governo.