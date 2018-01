Jungmann insiste nas prévias do PMDB O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, disse hoje que vai manter sua pré-candidatura à Presidência da República, pelo PMDB, na convenção marcada para 17 de março. O ministro disse que se as prévias não forem realizadas, como afirmam hoje algumas colunas de jornais, o PMDB estará frustrando o desejo da maioria do partido, expresso na convenção realizada em setembro do ano passado. "Seria quebrar a regra do jogo, depois que o jogo começou", disse o ministro. Ele afirmou que vai continuar normalmente sua campanha, visitando os Estados em busca de apoio. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira em algumas colunas de jornais, a cúpula do PMDB já teria fechado um acordo com o PSDB para a indicação do candidato à vice-presidência na chapa do ministro da Saúde, José Serra. Jungmann defende que o PMDB tenha candidatura própria e só discuta coligações, caso não consiga a adesão da opinião pública e seu candidato não decole. "Porque ninguém é suicida", afirmou. "Mas o PMDB precisa disputar, senão passa para a segunda divisão", acrescentou. Ele disse ainda que pretende se encontrar com os demais pré-candidatos do partido - o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, e o senador gaúcho, Pedro Simon - para fazer um pacto em defesa das prévias.