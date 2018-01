Jungmann infringiu lei eleitoral O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, infringiu nesta sexta-feira uma das regras eleitorais, ao se valer da máquina administrativa pública na apresentação à imprensa de sua página na internet de pré-candidato do PMDB à presidência da República. Além de estar no horário de expediente, Jungmann estava acompanhado de servidores do ministério e era aguardado do lado de fora do Americel Hall, onde deu entrevista, pelo carro oficial. A lei eleitoral proíbe o uso promocional em favor de candidatos, partidos ou coligações de bens e serviços custeados ou subvencionados pelo poder público. O inciso segundo do artigo 73 da lei se refere especificamente à proibição de utilizar serviços de funcionários público ou da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal. Jungmann disse que integrantes de seu cerimonial e da sua assessoria de imprensa o acompanhavam ?na qualidade de convidados?. ?E meus seguranças precisam sempre andar comigo?, justificou. O ministro disse que pagou o aluguel da sala onde se deu a apresentação do site. O local fica ao lado do recinto onde, há menos de 20 dias, ele lançou sua pré-candidatura. Jungmann disse que recebeu a página na internet de graça, como ?uma contribuição? de uma empresa do Rio de Janeiro. Sobre o fato de fazer campanha no horário do expediente, alegou que os ministros não têm horário de trabalho. ?Ninguém vai computar se fico trabalhando até a meia-noite?, comparou. ?Como, também, ninguém está controlando os horários da governadora Roseana e do governador Itamar Franco?. Um ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que a situação não é assim tão simples como deseja o ministro. Segundo ele, há infração, sim, por se tratar de condutas vedadas aos agentes públicos na campanha. Mas lembrou que a Justiça eleitoral só pode agir se for provocada. ?Além de que está havendo propaganda eleitoral fora de hora?, constatou, referindo-se ao fato da lei só liberar a propaganda após o dia 5 de julho. Raul Jungmann reconheceu que terá mais dificuldades para se pronunciar como pré-candidato quando deixar o ministério, dia 17 de fevereiro. ?Quando eu sair, vou ter de me organizar e as viagens vão depender de convite?, informou. Estava prevista para esta sexta-feira à noite sua participação numa rede nacional de rádio e televisão, para falar da renegociação da dívida dos agricultores familiares e assentados. Lembrado por sua assessoria, Jungmann informou que o horário estava acertado desde novembro e que, portanto, não teria cunho eleitoral.