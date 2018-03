Jungmann entrará com ação no MPF contra Cartaxo O deputado federal Raul Jungmann (PPS-PE) informou no começo desta noite que ingressará hoje com representação no Ministério Público Federal (MPF) contra o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo. O parlamentar acusa Cartaxo do crime de prevaricação por conta de declarações feitas em audiência pública, pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O secretário foi convidado pelo senador Alvaro Dias (PSDB) a esclarecer denúncias sobre o vazamento de dados fiscais do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Pereira. Cartaxo admitiu que já identificou os servidores da Receita Federal que tiveram acesso aos dados do tucano, mas se negou a dar nomes.