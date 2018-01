Jungmann diz que Rainha corre risco de novo atentado O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, disse que o líder do Movimento dos Sem-Terra (MST) José Rainha Júnior, ferido com um tiro nas costas no último sábado, corre um risco "imenso" de ser assassinado, em razão dos conflitos de terra no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo. O ministro, que foi ontem ao Pontal para visitar Rainha, não acredita na versão apresentada pelo fazendeiro Roberto Junqueira, preso sob acusação de disparar os tiros contra o líder do MST, na qual ele garante ter agido em "legítima defesa". "Vi o Rainha todo arranhado e com uma marca de tiro nas costas. Por isso, acho estranha essa versão", afirmou Jungmann. "Mas o exame de balística vai esclarecer isso", acrescentou. O incidente ocorreu na fazenda Santa Rita do Pontal, propriedade da irmã do fazendeiro e já desapropriada. Embora tenha manifestado sua preocupação em relação à integridade física de José Rainha, o ministro disse que a situação está bem mais tranqüila na região. "Os problemas no Pontal estão sendo resolvidos e, apesar dos conflitos ocorridos lá, não há registros de mortes na região até agora", declarou. Jungmann deixou clara sua "chateação" por ter sido insultado por um integrante do MST durante uma reunião com prefeitos e líderes dos sem-terra, em Teodoro Sampaio, cidade localizada a 672 quilômetros da capital. Mas, para ele, o principal alvo das manifestações acabou sendo o próprio Rainha. "Sobrou para mim, mas, na verdade queriam atingir politicamente o Rainha". Segundo o ministro, Daniel Costa, que criticara a política de reforma agrária do governo, faz oposição a José Rainha no MST. Segundo ele, o ministério tem trabalhado para resolver a situação agrária no País. "Somente no Pontal já foram assentadas 6 mil famílias no governo Fernando Henrique", informou. Jungmann aproveitou para pedir que o comando do MST deixe de lado sua postura crítica em relação ao governo e assuma um diálogo franco com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. "Antes de deixar o encontro, eu disse ao Gilmar Mauro - da coordenação do MST: não quero o José Rainha morto, mas parece que o MST quer transformá-lo num mártir."