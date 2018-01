Jungmann disputará indicação no PMDB à Presidência O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, anunciará hoje, em entrevista coletiva na Academia de Tênis de Brasília, seu propósito de disputar a indicação como candidato à presidência da República nas prévias do PMDB marcadas para 17 de março. Jungmann, que era do PPS, passou para o PMDB no ano passado, justamente para disputar esta indicação. Seus adversários nas prévias do PMDB serão o senador Pedro Simon (RS) e, possivelmente, o ex-presidente da República e atual governador de Minas Gerais, Itamar Franco.