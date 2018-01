Jungmann defende criação de novo ministério Quinze dias após apresentar o esboço de seu programa de governo para a região Nordeste, o ministro do Desenvolvimento Agrário e candidato às prévias do PMDB, Raul Jungmann, anunciou, ontem, no Recife uma versão mais detalhada do programa. Amanhã, deve ser divulgado, através do site da campanha de Jungmann, a proposta geral de programa de governo, incluindo informações gerais sobre política econômica e de segurança. O material deverá passar um período de 15 dias disponível na internet, para avaliação e recebimento de sugestões públicas. Em seguida, será retirado do ar e finalizado pelos técnicos responsáveis pela elaboração da proposta. Entre as propostas do programa de governo estão: a retirada de todas as crianças das ruas nas cidades nordestinas; o aumento da renda per capita nordestina até 70% da renda per capita nacional, nos próximos quatro anos; a erradicação da fome em todo o Nordeste e a criação de um cadastro único para os programas sociais do Governo. Para a execução das ações propostas, o ministro defende como sendo essencial a criação de um novo ministério: o Ministério Extraordinário Para Desenvolvimento do Nordeste, uma tentativa de ressuscitar a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene, ex-Sudene), fundada na década de 50 com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais, e extinta no ano passado, por suspeitas de irregularidades na administração de incentivos ficais.