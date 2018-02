Julgamento do caso Cachoeira deve levar 1 mês O julgamento de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e outros sete réus da operação Monte Carlo só deve ser concluído em 30 dias. A informação é do juiz federal Alderico Santos, responsável pela instrução do processo. Depois de ouvir as testemunhas e os réus, o magistrado ainda vai conceder prazo de 10 dias para as alegações finais.