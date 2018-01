Julgamento de Lula é um dos assuntos mais comentados no Twitter

O julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), iniciado há pouco em Porto Alegre, é um dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo neste momento. A hashtag TRF-4 está em segundo lugar no Trending Topics mundial da rede social.

No Brasil, #TRF-4 lidera a lista, mas há também menções para #LulaNaCadeia, Metalúrgicos e Gebran Neto, que se refere ao desembargador relator do processo, João Pedro Gebran Neto, que faz, neste momento, a leitura do relatório do caso.

O TRF-4 julga nesta quarta a condenação de Lula no caso do tríplex do Guarujá em segunda instância. Lula foi condenado pelo juiz federal Sergio Moro a 9 anos e meio de prisão neste processo.