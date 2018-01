Julgamento de Lula é assunto em sites de jornais internacionais

SÃO PAULO - A poucas horas do julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) em Porto Alegre, o caso é mencionado hoje nos sites de alguns dos principais jornais internacionais. Para cobrir o julgamento na capital gaúcha, cerca de 300 jornalistas se credenciaram, dos quais 54 são correspondentes internacionais.

O Financial Times, por exemplo, afirma que o "Brasil ficará grudado à televisão" nesta quarta-feira para acompanhar o que descreveu como "o julgamento do século" no País. O jornal britânico ressalta que a ambição de Lula de concorrer à eleição presidencial poderá ser frustrada se a condenação ao ex-presidente for mantida.

Os sites dos norte-americanos New York Times e Washington Post trazem matéria da Associated Press afirmando que o "futuro de Lula depende de um apartamento numa cidade decadente", referindo-se ao tríplex no Guarujá que, segundo denúncias, pertenceria ao ex-presidente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O espanhol El País, por sua vez, diz em sua página que a decisão judicial de hoje sobre Lula marcará "o futuro político do Brasil". Já o argentino La Nación destaca em seu site que Lula, que tem figurado como favorito nas pesquisas para a eleição presidencial, promete lutar "até a morte". O julgamento está previsto para começar às 8h30 (de Brasília).