Julgamento de habeas corpus de Arruda já dura quase 2h Já dura quase duas horas o julgamento do pedido de habeas corpus do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), no Supremo Tribunal Federal (STF). Perto das 20h, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do processo, lia o seu voto. Ele é o primeiro dos dez ministros do STF a votar.