Julgamento de cassação de Lago é adiado mais uma vez

O julgamento do pedido de cassação do mandato do governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), foi adiado mais uma vez porque um dos ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou mal e não pôde comparecer à sessão. Veja Também: Saiba quem é Jackson Lago, governador na mira do TSE O ministro Fernando Gonçalves se sentiu mal antes do início da sessão e foi encaminhado ao Instituto do Coração (Incor). De acordo com o presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, a votação poderia acontecer sem a presença do ministro Fernando Gonçalves. Entretanto, segundo Ayres Britto, como ele demonstrou interesse em participar do julgamento, a análise do caso foi adiada. O julgamento deve ser retomado na próxima quinta-feira. O processo movido pela coligação "Maranhão a Força do Povo", que apoiou a candidata Roseana Sarney, acusa o governador Jackson Lago e seu vice de cometerem abuso de poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral de 2006. (Com Mariângela Galluci, de O Estado de S.Paulo)